Впервые в истории куклу Барби одели в хиджаб - ФОТО

Об этом сообщает журнал People.

Отмечается, что кукла стала частью серии Sheroes (female heroes, герои-женщины), посвященной женщинам, "расширяющим границы" возможностей во всем мире и вдохновляющим девочек. Американская фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад сама принимала уастие в дизайне куклы.

"Мы рады почтить Ибтихадж Мухаммад уникальной колкой Barbie! Ибтихадж продолжает вдохновлять женщин и девушек по всему миру преодолевать преграды", — следует из сообщения Mattel в Twitter.

Mattel также опубликовала фотографию новой куклы. Она оформлена в качестве фехтовальщицы в хиджабе со шпагой и шлемом в руках. Кстати, кукла выйдет в продажу в следующем году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Филиппинах участники протестной акции принесли огромную картонную конструкцию с лицом Трампа и руками в виде фашистской свастики. "Кукла" держала сумку с деньгами, пистолет, ракету с ядерной боеголовкой и бульдозер. Под антиамериканские слоганы чучело сожгли.