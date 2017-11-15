В Юрмале в среду похоронят Михаила Задорнова - ФОТО

Похоронят актера рядом с его отцом Николаем Задорновым. Как сообщает российское издание РИА Новости, отпевание проходит в храме Александра Невского в Риге по православному обряду.

Затем тело Задорнова отвезут в Юрмалу и похоронят на кладбище Яундубулты. Такова была последняя воля артиста.

Возле храма уже собрались сотни людей. На территории храма дежурит полиция.

Напомним, Михаил Задорнов умер на 70-м году. Сатирик страдал онкологическим заболеванием. В конце 2016 года артист был прооперирован.

Как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 12 ноября, в одной из подмосковных клиник прошла церемония прощания с российским писателем-сатириком. Возле медицинского учреждения собралось около сотни человек, которые пришли проститься с сатириком. Перед началом церемонии один из членов семьи сообщил присутствующим, что по желанию Задорнова церемония пройдет в закрытом режиме.