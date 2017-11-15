Умер актер Виталий Шаповалов

Как отмечается, артист находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции. Так, из-за ухудшения здоровья Шаповалов скончался в больнице.

Известно, что Шаповалов окончил театральное училище имени Щукина в 1968 году, после чего был принят в труппу театра. В 1969 году он впервые снялся в фильме "Дорога домой". Также он играл в постановках "А зори здесь тихие", "Пугачёв", "Мастер и Маргарита", "Борис Годунов", "Преступление и наказание", "Тартюф" и многих других.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет умер известный актер театра и кино Роберт Гийом. Родственники артиста сообщают, что причиной смерти актера стала продолжительная борьба с раком.