Картину Ван Гога продали на аукционе в США за 81,3 млн долларов

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Отмечается, что на картине изображен вид из окна лечебницы во Франции, где Ван Гог находился в последние годы жизни. Ранее оценочная стоимость полотна составляла более 50 млн долларов.

Картина Вспаханное поле и пахарь чуть не побила рекорд стоимости для работ Ван Гога. В 1990 году его полотно "Портрет доктора Гаше" было продано за 82,5 млн долларов.

Всего выставленная на торги коллекция, принадлежавшая американскому миллиардеру Перри Бассу и его супруге Нэнси Ли, скончавшимся несколько лет назад, включала более 60 работ. По итогам аукциона было выручено 479 млн долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на аукционе Christie's в Нью-Йорке картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи будет выставлена за сумму около 100 миллионов долларов. Полотно написано маслом и представляет собой портрет Иисуса Христа. Оно является одной из последних работ итальянского гения.