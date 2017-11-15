Группа BRUTTO выпустила новый альбом, в который вошли украинские песни - ФОТО ВИДЕО

Об этом сообщает журнал 34mag.

По словам лидера группы, альбом был записан еще в 2016 году. "Собственно, тогда были сделаны аранжировки всех песен, а также черновая и чистовая запись материала", - признается солист. Однако активная рекламная кампания пластинки началась лишь весной 2017 года.

"Мы упустили" старт ". Но так даже веселее. Ведь даже с плохим стартом можно прийти к "финишу "первым! Brutto сходит с большой политики (там все понятно) в большую религию (там все туманно). Sequere Deum! (На латинском "следовать за богом", - прокомментировал выпуск альбома Сергей Михалок.

Отметим, что в альбом "Рокi" вошло двенадцать композиций на русском, белорусском, украинском и английском языках. Также в трек-лист музыканты включили две композиции из репертуара группы "Ляпис Трубецкой", лидером и идеологом которой был Сергей Михалок.

В частности, речь идет о песнях "Матрешка" и "Телевизор", оригинальные версии которых входят в студийный альбом 2014 года "Матрешка". Выходу альбома "Рокi" предшествовала премьера нескольких синглов. Это композиции "Черный обелиск", "Середнi вiки" и "Рокi".

Кстати, группа BRUTTO будет выступать в Киеве, 18 ноября 2017, в Stereo Plaza.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках большого тура одна из ярчайших звезд мировой сцены - финская рок- и оперная певица, экс-участница группы Nightwish Тарья Турунен приедет в Киев.