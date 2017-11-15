Группа BRUTTO выпустила новый альбом, в который вошли украинские песни - ФОТО ВИДЕО
Панк-рок-группа BRUTTO бывшего солиста музыкальной группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка записала альбом из 12 песен, среди которых две на украинском языке.
Об этом сообщает журнал 34mag.
По словам лидера группы, альбом был записан еще в 2016 году. "Собственно, тогда были сделаны аранжировки всех песен, а также черновая и чистовая запись материала", - признается солист. Однако активная рекламная кампания пластинки началась лишь весной 2017 года.
"Мы упустили" старт ". Но так даже веселее. Ведь даже с плохим стартом можно прийти к "финишу "первым! Brutto сходит с большой политики (там все понятно) в большую религию (там все туманно). Sequere Deum! (На латинском "следовать за богом", - прокомментировал выпуск альбома Сергей Михалок.
Отметим, что в альбом "Рокi" вошло двенадцать композиций на русском, белорусском, украинском и английском языках. Также в трек-лист музыканты включили две композиции из репертуара группы "Ляпис Трубецкой", лидером и идеологом которой был Сергей Михалок.
В частности, речь идет о песнях "Матрешка" и "Телевизор", оригинальные версии которых входят в студийный альбом 2014 года "Матрешка". Выходу альбома "Рокi" предшествовала премьера нескольких синглов. Это композиции "Черный обелиск", "Середнi вiки" и "Рокi".
Кстати, группа BRUTTO будет выступать в Киеве, 18 ноября 2017, в Stereo Plaza.
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