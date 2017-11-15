Ани Лорак впервые за три года вышла на сцену в Украине - ФОТО, ВИДЕО

Как отмечается, певица исполнила песню "Ты еще любишь", премьера которой состоялась в 2017 году. Многие в зале аплодировали артистке стоя в течение нескольких минут, а некоторые викриковали "молодец" и долго не отпускали со сцены. В ответ сама артистка эмоционально поблагодарила публику и сказала, что ей очень приятно находиться в Киеве.

"Если бы имя Ани Лорак было заявлено на афише заранее, активисты могли устроить провокации. А так их удалось избежать", - отметили организаторы.

Добавим, что на концерте в честь 15-летия балета Freedom также выступали Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Оля Полякова, Злата Огневич и Макс Барских.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", король российской эстрады Филипп Киркоров считает, что украинская поп-певица Ани Лорак это пример идеальной женской фигуры.