Светлана Лобода стала "Женщиной года" по версии российского Glamour

Певица также поблагодарила организаторов премии: "Невероятно приятно. Благодарю вас, @glamour_russia", – написала исполнительница в своем Instagram.

Примечательно, что она также получила еще одну награду – "Певица года".

Также, своими впечатлениями о исполнительнице поделились организаторы премии, - "Светлана Лобода – настоящий феномен отечественной поп-сцены. Всего за год украинская певица завоевала слушателей по всей России несложными, но суперзапоминающимися треками".

Кстати, помимо Лободы, награду от российского журнала Glamour получила еще одна украинка. Победу в номинации "Телезвезда года" одержала украинская телеведущая – Регина Тодоренко.

Добавим, что премия "Женщина года", которая вручается по версии журнала Glamour, считается одной из самых значимых и престижных для Российской Федерации.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ",накануне в Москве состоялась церемония вручения одной из самых престижных и самых главных наград – "Золотой граммофон". Участие в мероприятии взяли не только исполнители из России, но и целый ря украинских музыкантов.