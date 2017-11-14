Spice Girls воссоединится в полном составе

Отмечается, что все пять певиц летом вели секретные переговоры, и наконец они договорились воссоединиться в следующем году. Они будут работать над серией проектов, среди которых альбом и специальный выпуск телешоу.

Главным препятствием для воссоединения коллектива была Виктория Бекхэм, которая ранее срывала гастроли Spice Girls, запрещая остальным участницам исполнять старые песни.

"Уговорить Викторию было главной задачей для всех", — сообщает издание.

Напомним, Spice Girls просуществовала до 2008 года и стала одной из самых популярных девичьих поп-групп в мире. В состав коллектива входили Мэл Би (Мелани Браун), Виктория Бекхэм, Джерри Холлиуэлл, Мелани Си и Эмма Бантон.

Последнее выступление Spice Girls в полном составе состоялось на Олимпиаде-2012 в Лондоне — команда объединилась ради одного шоу.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", известный украинский дуэт "Потап и Настя" решили взять паузу в деятельности проекта. Когда именно звездные артисты снова вернутся на сцену пока неизвестно.