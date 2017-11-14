01:00 14.11.2017 | Культура | Новости
100178955:nastya

Spice Girls воссоединится в полном составе

Известная британская поп-группа Spice Girls воссоединится в полном составе в 2018 году. Об этом сообщает издание The Sun.

Spice Girls воссоединится в полном составе

Отмечается, что все пять певиц летом вели секретные переговоры, и наконец они договорились воссоединиться в следующем году. Они будут работать над серией проектов, среди которых альбом и специальный выпуск телешоу.

Главным препятствием для воссоединения коллектива была Виктория Бекхэм, которая ранее срывала гастроли Spice Girls, запрещая остальным участницам исполнять старые песни.

"Уговорить Викторию было главной задачей для всех", — сообщает издание.

Напомним, Spice Girls просуществовала до 2008 года и стала одной из самых популярных девичьих поп-групп в мире. В состав коллектива входили Мэл Би (Мелани Браун), Виктория Бекхэм, Джерри Холлиуэлл, Мелани Си и Эмма Бантон.

Последнее выступление Spice Girls в полном составе состоялось на Олимпиаде-2012 в Лондоне — команда объединилась ради одного шоу.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", известный украинский дуэт "Потап и Настя" решили взять паузу в деятельности проекта. Когда именно звездные артисты снова вернутся на сцену пока неизвестно. 


Читайте также:

  • В Киеве состоялась презентация социального фото-проекта "Мечты детей". Его участниками стали воспитаники школ-интернатов, дети оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, а также известные артисты, телеведущие, спортсмены и журналисты. Инициатор акции - серебряный призер Олимпийских Игр, Заслуженный мастер спорта по плаванию Денис Силантьев организовал для мальчиков и девочек фотосесии с их кумирами. С теми, на кого они хотят быть похожими, кто вдохновляет и восхищает их. Так участниками проекта стали Ольга Сумская, Юрий Горбунов, Владимир Горянский, Алина Гросу, Руслан Сеничкин, Василий Бондарчук и другие звезды украинского телевидения. Фотопроект приурочен ко Дню Святого Николая. Выставка будет проходить по 6 января на территории НСК "Олимпийский". 

  • Солиста знаменитой американской группы рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона похоронили в штате Калифорния, США. В часности, недалеко от дома артиста  в ботаническом саду города Палос-Вердес-Эстейтс.

  • Российскому бойз-бенду "Иванушки International" запретили въезд в нашу страну на 3 года.
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив