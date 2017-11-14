На картине XIX века нашли "смартфон"

Об этом сообщает издание Motherboard.

Примечательно, что данный казус на полотне заметил бывший госслужащий из Глазго Питер Рассел.

Так, на картине изображена девушка, которая пристально смотрит на некий маленький предмет в ее руках. Рассел отметил, что сейчас точно так же ведут себя молодые люди, не отрываясь от своих смартфонов.

"Меня больше всего поражает то, насколько технологии меняют восприятие картины и влияют на контекст", — добавил он.

В ответ на это исполнительный директор австрийского арт-агентства рассказал, - "Девушка на картине Вальдмюллера не играет на своем смартфоне, а идет в церковь, и в руках у нее маленький молитвенник".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на аукционе Christie's в Нью-Йорке картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи будет выставлена за сумму около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Time. Полотно написано маслом и представляет собой портрет Иисуса Христа. Оно является одной из последних работ итальянского гения.