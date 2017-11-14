Известного украинского артиста обокрали на гастролях

Об этом сообщает ТСН. Как выяснили правоохранители, транспортное средство преступники угнали с парковки жилого комплекса в районе West Hollywood, где певец арендует апартаменты. Также стражи порядка отметили, что сам угон авто был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, что очень помогло к поиску злоумышленников.

По словам украинского исполнителя, все что происходит в его жизни, он отпускает это. "С января я начинаю новый этап, а значит, пришло время завести и новый автомобиль", - отметим артист.

Вместе с тем краденный спорткар Pontiac Solstice преступники намеревались продать через интернет, разместив объявление о продаже на одном из американских сайтов. Однако осуществить задуманное им помешала оперативная реакция полиции штата Калифорния.

Кстати, Макс Барских сейчас живет в США и в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", преступники ограбили дом американской певицы Мэрайи Кэри на 50 тысяч долларов. У певицы украли аксессуары, среди которых дорогие сумки и очки.