Джамала рассказала, почему не ездит в Крым

Об этом звезда рассказала в интервью "Крым. Реалии". Артитска поведала, что почти четыре года она не видела свой дом. И за этот период времени многое произошло во дворе, подчеркнула Джамала.

"Мне папа только рассказывает, что у нас уже большие пальмы. Мне всегда они казались маленькими в детстве, а сейчас вымахали в трехэтажное здание. Мне печально, что я не могла поехать на похороны к дедушке… Мне обидно слышать, что Джамала все время говорит только про Крым. Но если это правда мое сердце, такая боль?"- рассказала певица.

Также украинская певица добавила, что раньше в их доме было много людей, а сейчас дом пустует. В частности, там только мама, папа, собаки и кошки.

"Сейчас нельзя сказать, что я могу с легкостью поехать в Крым. Мне запрета, слава богу, нет. Но и доверия тоже нет. Поэтому я не езжу в Крым", - добавила Джамала.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Джамала решила приняла участие в марше за права животных в Киеве. Звезда заявила, что каждый день читает о страданиях и болезнях животных. Таким образом, это и послужило основной причиной, почему она решила все же пойти на "Марш за права людей".