"Лучшим артистом России" стал Иван Дорн - ВИДЕО

Как отмечается, премия проходила на стадионе Уэмбли в Лондоне, однако Иван там так и не появился. Кроме того, российские артисты также отсутствовали. Также стало известно, что имя победителя не объявляла Рита Ора, его просто написали на официальном сайте премии.

В свою очередь, украинский певец прокомментировал высокую награду так: "Если мне достанется ЕМА, я поблагодарю всех, .она не досталась. Спасибо!".

С 2007-го по 2012 года премию MTV EMA в категории "лучший украинский артист" получили Lama, Quest Pistols, Green Grey, Макс Барских, Sirena и Alloise.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне в Москве состоялась церемония вручения одной из самых престижных и самых главных наград – "Золотой граммофон". Участие в мероприятии взяли не только исполнители из России, но и целый ряд украинских музыкантов.