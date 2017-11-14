04:00 14.11.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
100178946:labazovych

"Лучшим артистом России" стал Иван Дорн - ВИДЕО

Украинский певец Иван Дорн получил звание "лучшего артиста России" по версии "MTV Россия". Соотвествующие сведения передает сайт российского телеканала.

Как отмечается, премия проходила на стадионе Уэмбли в Лондоне, однако Иван там так и не появился. Кроме того, российские артисты также отсутствовали. Также стало известно, что имя победителя не объявляла Рита Ора, его просто написали на официальном сайте премии. 

В свою очередь, украинский певец прокомментировал высокую награду так: "Если мне достанется ЕМА, я поблагодарю всех, .она не досталась. Спасибо!".

С 2007-го по 2012 года премию MTV EMA в категории "лучший украинский артист" получили Lama, Quest Pistols, Green Grey, Макс Барских, Sirena и Alloise.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне в Москве состоялась церемония вручения одной из самых престижных и самых главных наград – "Золотой граммофон". Участие в мероприятии взяли не только исполнители из России, но и целый ряд украинских музыкантов.


Читайте также:

  • Украинский певец Иван Дорн получил звание "лучшего артиста России" по версии "MTV Россия". Соотвествующие сведения передает сайт российского телеканала.

  • На чемпионате мира по шашкам-100 в блице мужская сборная Украины – Юрий Аникеев и Артем Иванов – завоевала первое место.

  • Номинантов на две стеклянных статуэтки было всего тридцать, а на красной дорожке блистал весь бомонд, силящийся в течение нескольких минут показать народу и журналистам, если не все, то многое. Так, телеведущая Татьяна Гончарова выбрала для выхода в свет платье с оголенной спиной, чтобы продемонстрировать всем свою украшенную огромным тату спину, а продюсер шоу «Холостяк» Ксения Бугримова сделала выбор в пользу наряда с откровенным декольте. Певица и соведущая церемонии Ольга Полякова появилась в уже традиционном для себя кокошнике, а победительница шоу «Х-фактор – 3» Аида Николайчук вышла в свет в скромном белом платье и оранжевых туфлях. Однако самыми красивыми в этот вечер стали певец Иван Дорн и звезда украинской эстрады Ани Лорак. По словам редактора журнала «VIVA!» Иванны Слабошпицкой, Дорн и Лорак, по результатам читательского голосования, своих конкурентов, среди которых были Наталья Могилевская, Катя Осадчая, LOBODA, Надежда Мейхер, Вера Брежнева, Маша Ефросинина, Константин Меладзе, Андрей Шевченко, Игорь Кондратюк, Виталий Козловский, Александр Кривошапко и другие звезды сцены и телевидения, оставили далеко позади. Также читайте наш материал: «VIVA! Самые красивые – 2012»: Ольга Полякова хамила, а Иван Ургант предлагал Камалии ее ударить – ФОТО»  
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив