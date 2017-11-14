"Лучшим артистом России" стал Иван Дорн - ВИДЕО

Украинский певец Иван Дорн получил звание "лучшего артиста России" по версии "MTV Россия". Соотвествующие сведения передает сайт российского телеканала.
Как отмечается, премия проходила на стадионе Уэмбли в Лондоне, однако Иван там так и не появился. Кроме того, российские артисты также отсутствовали. Также стало известно, что имя победителя не объявляла Рита Ора, его просто написали на официальном сайте премии.
В свою очередь, украинский певец прокомментировал высокую награду так: "Если мне достанется ЕМА, я поблагодарю всех, .она не досталась. Спасибо!".
С 2007-го по 2012 года премию MTV EMA в категории "лучший украинский артист" получили Lama, Quest Pistols, Green Grey, Макс Барских, Sirena и Alloise.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне в Москве состоялась церемония вручения одной из самых престижных и самых главных наград – "Золотой граммофон". Участие в мероприятии взяли не только исполнители из России, но и целый ряд украинских музыкантов.
Номинантов на две стеклянных статуэтки было всего тридцать, а на красной дорожке блистал весь бомонд, силящийся в течение нескольких минут показать народу и журналистам, если не все, то многое. Так, телеведущая Татьяна Гончарова выбрала для выхода в свет платье с оголенной спиной, чтобы продемонстрировать всем свою украшенную огромным тату спину, а продюсер шоу «Холостяк» Ксения Бугримова сделала выбор в пользу наряда с откровенным декольте. Певица и соведущая церемонии Ольга Полякова появилась в уже традиционном для себя кокошнике, а победительница шоу «Х-фактор – 3» Аида Николайчук вышла в свет в скромном белом платье и оранжевых туфлях. Однако самыми красивыми в этот вечер стали певец Иван Дорн и звезда украинской эстрады Ани Лорак. По словам редактора журнала «VIVA!» Иванны Слабошпицкой, Дорн и Лорак, по результатам читательского голосования, своих конкурентов, среди которых были Наталья Могилевская, Катя Осадчая, LOBODA, Надежда Мейхер, Вера Брежнева, Маша Ефросинина, Константин Меладзе, Андрей Шевченко, Игорь Кондратюк, Виталий Козловский, Александр Кривошапко и другие звезды сцены и телевидения, оставили далеко позади.
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