Во Львове умер известный украинский археолог

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Длительный период своей жизни женщина посвятила работе в Львовской научной библиотеке им. В. Стефаника.

Свои соболезнования выразил городской председатель Львова Андрей Садовый, -" Такие образованные люди, как Лариса Ивановна, творят не настоящее, а будущее, за что мы искренне благодарны. Сочувствуем всем миром".

Отмечается, что Лариса Крушельницкая - организовала и успешно провела более 50 археологических экспедиций, итогом которых стали 206 научных исследований, из которых более 170 опубликованы - в частности, 8 монографий.

Также она открыла и исследовала около 60 памятников прошлого, принесли ей признание как в Украине, так и за рубежом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известный российский юморист Михаил Задорнов умер в связи с тяжелой болезнью на 70-м году жизни. Отмечается, что Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания, однако побороть смертельный недуг ему так и не удалось.