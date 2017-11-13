Во Львове умер известный украинский археолог

Длительный период своей жизни женщина посвятила работе в Львовской научной библиотеке им. В. Стефаника.
Свои соболезнования выразил городской председатель Львова Андрей Садовый, -" Такие образованные люди, как Лариса Ивановна, творят не настоящее, а будущее, за что мы искренне благодарны. Сочувствуем всем миром".
Отмечается, что Лариса Крушельницкая - организовала и успешно провела более 50 археологических экспедиций, итогом которых стали 206 научных исследований, из которых более 170 опубликованы - в частности, 8 монографий.
Также она открыла и исследовала около 60 памятников прошлого, принесли ей признание как в Украине, так и за рубежом.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", известный российский юморист Михаил Задорнов умер в связи с тяжелой болезнью на 70-м году жизни. Отмечается, что Задорнов на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания, однако побороть смертельный недуг ему так и не удалось.
Девочка-подросток 14-15 лет, которую принесли в жертву около 500 лет назад, все минувшие столетия пролежала во льдах на вершине шеститысячника, что способствовало отличной сохранности. Рядом с ней замороженные тела еще двух юных жертв: семилетнего мальчика и шестилетней девочки.
Вместо традиционного анализа ДНК ученые изучили белки в тканях и установили, что у внешне здоровой девочки была бактериальная легочная инфекция, напоминающая туберкулез. Впервые инфекция выявлена в мумии.
Уникальная мумия была обнаружена в 1999 году на склоне вулкана Льюльяйльяко (Llullaillaco), возвышающегося на 6739 метров над уровнем моря на границе Аргентины и Чили.
Было найдено три мумии, которые, в отличие от бальзамированных египетских "коллег", подверглись глубокой заморозке. Тело семилетнего мальчика также подвергли изучению, а вот исследовать останки шестилетней девочки ученые пока не решаются. Вероятно, в нее некогда попала молния, что может сказаться на точности результатов исследования.
Скорее всего, трех детей принесли в жертву, о чем свидетельствуют находящиеся рядом с ними артефакты: золото, серебро, одежды, миски с едой и экстравагантный головной убор из белых перьев неизвестных птиц.
Историки предполагают, что дети были выбраны инками за их красоту (кроме того, дети считались более чистыми существами, нежели взрослые) и принесены в жертву. Инки не так часто приносили детей в жертву.
B ходе предыдущих исследований было установлено: перед тем как принести их в жертву, на протяжении года детей кормили "элитными" продуктами — маисом и высушенным мясом лам, хотя до этого они ели исключительно крестьянскую пищу, состоящую из картофеля и овощей.