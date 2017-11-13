Украинские исполнители получили музыкальные награды в Кремле

Церемония вручения проходила в Государственном Кремлевском дворце, об этом передают украинские СМИ.

Так, к числу тех, кто получил награду, попали такие известные гастролеры, как Светлана Лобода, Вера Брежнева, Макс Барских, Ани Лорак, Таисия Повалий и София Ротару.

Отметим, что 70-летнюю народную артистку и Героя Украины награждала главный международный рупор Кремля Мария Захарова, которая также считается правой рукой главы российского МИД Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская певица Вера Брежнева удивила эффектным и смелым нарядом на вокальном конкурсе "Успех", организованном каналом СТС, где она работает ведущей. Отмечается, что стоимость ассиметричного кожаного наряда от французского бренда Alexandre Vauthier составляет 3 740 евро, а это около 112 тысяч гривен.