Названы лауреаты премии MTV Europe Music Awards

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Отмечается, что в жанре хип-хоп победителем был назван Эминем, который очень сильно удивился такой награде. Он утверждает, что до сих пор не знает, как ему это удалось, поскольку в последние время у него не было альбомов. Однако на торжественном награждении добавил, что скоро у него выйдет новая пластинка.

Вместе с тем больше всего номинаций (шесть) было у певицы Тейлор Свифт, но выиграть ей не удалось ни в одной из категорий.

"Глобальной иконой" назвали группу U2. В номинации "Лучшая альтернатива" победили Thirty Seconds To Mars. Среди других лауреатов — певица Камила Кабельо, рэпер Кендрик Ламар, диджей Дэвид Гетта, музыкант Эд Ширан, группа Coldplay.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная актриса Натали Портман выиграла израильскую премию "Генезис", также известную как "еврейская Нобелевская премия".