12:17 13.11.2017 | Культура | Новости
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На аукционе в США продали гитару Боба Дилана за 400 тыс. долларов - ФОТО

На аукционе в Далласе продали гитару лауреата Нобелевской премии по литературе 2016 года и музыканта Боба Дилана. В данный момент имя покупателя пока не разглашается.

На аукционе в США продали гитару Боба Дилана за 400 тыс. долларов - ФОТО

Об этом передает Circa. По информации издания, неизвестный покупатель приобрёл гитару марки Martin модели D-28 1963 года за 396,5 тыс. долларов.

Добавим, что Дилан играл на этой гитаре около десяти лет. Также известно, что в 1977 году он продал её за 500 долларов своему гитарному мастеру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футболист сборной Украины Евгений Коноплянка выставил на аукцион футболку Севильи, в которой он забил гол в матче Суперкубка УЕФА против Реала. Полузащитник решил помочь больной раком девушке.


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