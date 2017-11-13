На аукционе в США продали гитару Боба Дилана за 400 тыс. долларов - ФОТО

Об этом передает Circa. По информации издания, неизвестный покупатель приобрёл гитару марки Martin модели D-28 1963 года за 396,5 тыс. долларов.

Добавим, что Дилан играл на этой гитаре около десяти лет. Также известно, что в 1977 году он продал её за 500 долларов своему гитарному мастеру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футболист сборной Украины Евгений Коноплянка выставил на аукцион футболку Севильи, в которой он забил гол в матче Суперкубка УЕФА против Реала. Полузащитник решил помочь больной раком девушке.