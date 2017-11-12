10:54 12.11.2017 | Культура | Новости
100178809:roman

В центре Нью-Йорка установили главную елку страны

В центре Нью-Йорка на "яблочной площади" американцам показали главную рождественскую елку США. Об этом передает NBC News. 

В центре Нью-Йорка установили главную елку страны

Дерево выглядит весьма впечатляющее, его вес составляет 12 тонн, возраст 85-лет, а высота елки более 23 метров. Ель доставили в центр Йорка из штата Пенсильвания. Примечательно, что дерево будет украшено 45 тысячами огней, что составит абсолютный рекорд для рождественских елок штата. Ель простоит в центре Нью-Йорка до седьмого января 2018 года.

Украинская диаспора в городе заявила, что на елке также будут висеть и игрушки украинского производства и символикой. Традиционно в новогодние дни все диаспоры сходяться к центральной площади, дабы отметить приход Нового года на своей родине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Нью-Йорка мужчина наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, погибли восемь человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив