В центре Нью-Йорка установили главную елку страны

Дерево выглядит весьма впечатляющее, его вес составляет 12 тонн, возраст 85-лет, а высота елки более 23 метров. Ель доставили в центр Йорка из штата Пенсильвания. Примечательно, что дерево будет украшено 45 тысячами огней, что составит абсолютный рекорд для рождественских елок штата. Ель простоит в центре Нью-Йорка до седьмого января 2018 года.

Украинская диаспора в городе заявила, что на елке также будут висеть и игрушки украинского производства и символикой. Традиционно в новогодние дни все диаспоры сходяться к центральной площади, дабы отметить приход Нового года на своей родине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Нью-Йорка мужчина наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, погибли восемь человек.