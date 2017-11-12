В России попрощались с Задорновым - ФОТО

В воскресенье, 12 ноября, в одной из подмосковных клиник прошла церемония прощания с российским писателем-сатириком Михаилом Задорновым.
Как сообщают РИА Новости, возле медицинского учреждения собралось около сотни человек, которые пришли проститься с сатириком. Перед началом церемонии один из членов семьи сообщил присутствующим, что по желанию Задорнова церемония пройдет в закрытом режиме.
Похоронят Михаила Задорнова в Латвии.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 ноября 2017 года Михаил Задорнов скончался от рака мозга. Лечение он проходил в Германии. Сам юморист не давал интервью о своем здоровье и не комментировал свое самочувствие.