20:15 12.11.2017 | Культура | Новости
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В России попрощались с Задорновым - ФОТО

В воскресенье, 12 ноября, в одной из подмосковных клиник прошла церемония прощания с российским писателем-сатириком Михаилом Задорновым.

В России попрощались с Задорновым - ФОТО

Как сообщают РИА Новости, возле медицинского учреждения собралось около сотни человек, которые пришли проститься с сатириком. Перед началом церемонии один из членов семьи сообщил присутствующим, что по желанию Задорнова церемония пройдет в закрытом режиме.

Похоронят Михаила Задорнова в Латвии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 ноября 2017 года Михаил Задорнов скончался от рака мозга. Лечение он проходил в Германии. Сам юморист не давал интервью о своем здоровье и не комментировал свое самочувствие.


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