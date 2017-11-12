В Киеве прошел фестиваль танцев народов мира "Dances of the World - 2017" - ФОТО, ВИДЕО

Иванна Лабазович

Каждый танец прекрасен во всех своих проявлениях. Он наполнен душой, глубинной памятью поколений разных народов с одной стороны и профессионализмом, с другой - харизмой талантливых исполнителей. Поэтому, для полного ощущения шедевра мировой культуры в Киеве состоялся уже V- юбилейный фестиваль танцев народов мира.

"Dances of the World - 2017" объединил более 20 танцевальных коллективов. Среди стран были представлены: Украина, Корея, Ирландия, Грузия, Америка, Греция, Бразилия, Китай, Индия, Испания, Аргентина, Африка, Казахстан, Гавайи, Египет, Молдова, Турция, Ливан, Мексика, Азербайджан, Таити, Япония. В общем, если вам нравится изучать традиции народов мира - эта лента подготовлена специально для вас. Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в сети пользователи активно обсуждают финал грандиозного шоу "Танцы со звездами", в котором победила украинская певица Наталья Могилевская всесте со своим партнером Игорем Кузьменко.