01:00 11.11.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Порошенко отреагировал на отказ группы ONUKA делить сцену с россиянами - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил группу ONUKA за принципиальную позицию, которую участники коллектива проявили, отказавшись выступать на одной сцене с российскими музыкантами.

Порошенко отреагировал на отказ группы ONUKA делить сцену с россиянами - ФОТО

Об этом идет речь в записи на его странице в соцсети Facebook.

Следует разъяснить, что речь идет о концерте с участием российских и украинских артистов, который изначально назывался "Showcase of new music from Russia and Ukraine".

После обращений украинской стороны названия афиши и все объявления события в соцсетях изменили. Так, группа ONUKA добилась того, чтобы выступать "сольно", без участия российских музыкантов.

Президент сделал репост сообщения со страницы группы ONUKA в Facebook, в котором говорится о войне.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", российские артисты Авраам Руссо и Лада Дэнс выступили в Луганске на праздничном концерте в честь Дня народного единства. Концерт Денс и Руссо состоялся в Центре славянской культуры и длился три часа.


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