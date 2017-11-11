06:00 11.11.2017 | Культура | Новости
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Мелания Трамп впечатлила эффектным платьем-кимоно - ФОТО

Первая леди Америки Меланья Трамп оявилась на торжественном ужине в Пекине в изысканном платье-кимоно. Наряд супруги президента США оценивается уж не дешево.

Мелания Трамп впечатлила эффектным платьем-кимоно - ФОТО

Об этом передает Elite Daily.

Как сообщается, ужин был организован председателем КНР Си Цзиньпинем и его супругой Пэн Лиюанем.

По этомо поводу Мелания надела шикарное платье-кимоно с вышивкой в восточном стиле и с разрезом от бренда Gucci. Вместе с тем эффектной деталью наряда были розовые меховые вставки на рукавах.

Вместе с тем первая леди Америки сочетала с розовыми лодочками на тонкой шпильке, которые гармонично смотрелись с туфлями. В свою очередь перрвая леди Китая предпочла надеть на ужин черное длинное платье с прозрачными рукавами и лицевой стороной оранжевого цвета с цветочным принтом. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский глава государства Дональд Трамп и его супруга во время своего визита в Южную Корею вызвали своим поцелуем недовольство общественности. Супружескую пару встретил президент Мун Джэин вместо со своей женой.


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