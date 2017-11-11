Об передает Vanity Fair.

Как рассказал сам Клуни, он исполнял главные роли в кино довольно долго. Поэтому, актер в свои 56 лет не нуждается в деньгах и хочет просто отдохнуть от съемок.

"Я занимался актерским ремеслом, чтобы заработать на жизнь — платить по счетам и тому подобное. Но с тех пор, как мы с другом продали компанию по производству текилы за миллиард долларов, я больше не нуждаюсь в деньгах", отметил Джордж.

Отметим, что на счету актера Джорджа Клуни премии "Оскар" и "Золотой глобус". Кроме того, в 2009 году журнал Time внес его в сотню влиятельнейших людей мира.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинский документальный фильм "Воздушные защитники" занял первое место на VIII Варшавском фестивале авиационных фильмов "FlyFilmFestival". По словам Штаде, фильм повествует об экипаже транспортного военного самолета Aн-26, сбитого 14 июля 2014 года над Луганском.