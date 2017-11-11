Брежнева удивила эффектным нарядом за 100 тыс гривен - ФОТО

Снимок с мероприятия артистка опубликовала на своей Instagram-странице.

Отмечается, что стоимость ассиметричного кожаного наряда от французского бренда Alexandre Vauthier составляет 3 740 евро, а это около 112 тысяч гривен.

Снимки с Брежневой собрали в ее Instagram-аккаунте сотни тысяч лайков пользователей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Мюнхене умерла немецкая актриса Карин Дорн, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в "Живешь только дважды" 1967 года. Партнером женщины по съемочной площадке был Шон Коннери. На момент смерти актрисе было 79 лет. Ее состояние стало хуже после того, как еще в прошлом году она упала и ударилась затылком о бордюр, восстановиться ей с тех пор так и не удалось.