Умерла одна из "девушек Бонда"

В Мюнхене умерла немецкая актриса Карин Дорн, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в "Живешь только дважды" 1967 года. Партнером женщины по съемочной площадке был Шон Коннери.
Об ужасной утрате сообщило издание Bild.
На момент смерти актрисе было 79 лет. Ее состояние стало хуже после того, как еще в прошлом году она упала и ударилась затылком о бордюр, восстановиться ей с тех пор так и не удалось.
Карин Дорн родилась в 1938 году в Висбадене. Известность к ней пришла после роли "девушки Бонда" в ленте "Живешь только дважды" с Шоном Коннери. Дорн сыграла в нем злодейку Хельгу Брандт.
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