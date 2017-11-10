Умерла одна из "девушек Бонда"

Об ужасной утрате сообщило издание Bild.

На момент смерти актрисе было 79 лет. Ее состояние стало хуже после того, как еще в прошлом году она упала и ударилась затылком о бордюр, восстановиться ей с тех пор так и не удалось.

Карин Дорн родилась в 1938 году в Висбадене. Известность к ней пришла после роли "девушки Бонда" в ленте "Живешь только дважды" с Шоном Коннери. Дорн сыграла в нем злодейку Хельгу Брандт.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королева ушла из жизни на 59-м году жизни. Последние несколько дней перед смертью Мария Королева чувствовала себя нехорошо и хотела сходить к врачу.