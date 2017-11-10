Пять женщин обвинили в домогательствах стендап-комика Луи Си Кея

Об этом пишет New York Times. Так, издание называет Дану Мин Гудман, Джулию Волов, Эбби Шакнер, Ребекку Корри и еще одну женщину, пожелавшую остаться анонимной

В свою очередь издание Hollywood Reporter отмечает, что Кей занимался этим в присутствии двух женщин-коллег и во время разговора с женщиной по телефону. При этом остальные сообщили об аналогичных случаях на съемках и во время телефонных разговоров.

"Он продолжал снимать с себя одежду, а когда остался полностью обнаженным — начал мастурбировать", - подчеркнули представительницы комедийного дуэта Джулия Волов и Дана Мин Гудман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сети поговаривают о сексуальных домогательствах со стороны режиссер Романа Полански.