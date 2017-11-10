Певицу Мэрайю Кэри обвинили в домогательствах

Об этом сообщает издание TMZ.

В своем заявлении владелец охранной компании отмечает, что артистка унижала его и его коллегу, а также обзывала их нацистами и членами ку-клукс-клана.

Кроме того, мужчина описал еще один инцидент, произошедший в Мексике, когда певица попросила поднять ее вещи в номер и была при этом одета в прозрачную рубашку.

А когда Анелло намеревался уйти, она стала настаивать, чтоб мужчина остался. Эту ситуацию автор заявления охарактеризовал, как "сексуальные действия напоказ".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Сети поговаривают о сексуальных домогательствах со стороны режиссера Романа Полански. На знаменнитость жалуются по меньшей мере пять женщин.