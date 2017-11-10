04:00 10.11.2017 | Культура | Новости
100178616:nastya

Певицу Мэрайю Кэри обвинили в домогательствах

Американская певица Мэрайя Кэри обвиняется в сексуальных домогательствах. Иск в отношении певицы подготовил владелец охранной компании, которая обеспечивала безопасность звезды.

Певицу Мэрайю Кэри обвинили в домогательствах

Об этом сообщает издание TMZ.

В своем заявлении владелец охранной компании отмечает, что артистка унижала его и его коллегу, а также обзывала их нацистами и членами ку-клукс-клана.

Кроме того, мужчина описал еще один инцидент, произошедший в Мексике, когда певица попросила поднять ее вещи в номер и была при этом одета в прозрачную рубашку.

А когда Анелло намеревался уйти, она стала настаивать, чтоб мужчина остался. Эту ситуацию автор заявления охарактеризовал, как "сексуальные действия напоказ".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Сети поговаривают о  сексуальных домогательствах со стороны режиссера Романа Полански. На знаменнитость жалуются по меньшей мере пять женщин.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив