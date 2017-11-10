11:19 10.11.2017 | Культура | Новости
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Медведь Паддингтон снова выйдет на экраны в 2018 году - ВИДЕО

Заключительная сказка о медвежонке Паддингтоне писателя Майкла Бонда выйдет в 2018 году. Об этом передает The Guardian.

Медведь Паддингтон снова выйдет на экраны в 2018 году - ВИДЕО

Новая книга названа "Паддингтон в соборе святого Петра" и рассказывает, как главного героя приняли за хориста. Известно, что ее автор скончался в июне 2017 года в 91-летнем возрасте, завершив последнюю книгу незадолго до кончины.

Кстати, выход книги совпадает с годовщиной выпуска самой первой сказкой о медвежонке Паддингтоне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение относительно запрета кинофильмов принято согласно статье 15 ЗУ "О кинематографии". Так, Госагентство по вопросам кино приняло решение о запрете показа еще трех российских кинофильмов.


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