Медведь Паддингтон снова выйдет на экраны в 2018 году - ВИДЕО

Новая книга названа "Паддингтон в соборе святого Петра" и рассказывает, как главного героя приняли за хориста. Известно, что ее автор скончался в июне 2017 года в 91-летнем возрасте, завершив последнюю книгу незадолго до кончины.

Кстати, выход книги совпадает с годовщиной выпуска самой первой сказкой о медвежонке Паддингтоне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение относительно запрета кинофильмов принято согласно статье 15 ЗУ "О кинематографии". Так, Госагентство по вопросам кино приняло решение о запрете показа еще трех российских кинофильмов.