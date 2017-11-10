Медведь Паддингтон снова выйдет на экраны в 2018 году - ВИДЕО
Заключительная сказка о медвежонке Паддингтоне писателя Майкла Бонда выйдет в 2018 году. Об этом передает The Guardian.
Новая книга названа "Паддингтон в соборе святого Петра" и рассказывает, как главного героя приняли за хориста. Известно, что ее автор скончался в июне 2017 года в 91-летнем возрасте, завершив последнюю книгу незадолго до кончины.
Кстати, выход книги совпадает с годовщиной выпуска самой первой сказкой о медвежонке Паддингтоне.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение относительно запрета кинофильмов принято согласно статье 15 ЗУ "О кинематографии". Так, Госагентство по вопросам кино приняло решение о запрете показа еще трех российских кинофильмов.