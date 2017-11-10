Кейт Хадсон впервые рассказала о романе с Брэдом Питтом

Согласно ее словам, это самые сумасшедшие слухи из тех, что когда-либо она слышала. "Я не видела его года четыре, наверное. Признаться честно, эти слухи - самые лучшие! Я была бы не против!" - отметила Хадсон.

Сплетни вокруг предполагаемого романа Кейт и Брэда Питта возникли после того, как актриса заявила в ноябре 2016 года в одном из интервью, что готова морально поддержать Питта. В частности, слова поддержки понадобились из-за расставание с Анджелиной Джоли.

При этом бывший телохранитель Джоли-Питтов Крис Херцог рассказал, что Кейт и Брэд якобы много времени проводят вместе и вполне возможно, что скоро объявят себя парой: "Думаю, Кейт составила бы отличную пару Брэду", - отметил охранник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский актёр и продюсер Брэд Питт не в восторге от того, что его бывшая жена Анджелина Джоли снова выходила замуж. По мнению голливудской звезды, счастья ей это не пренесет.