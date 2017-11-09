Журнал Elle наградил звезд - главных героев уходящего года - ФОТО

В столице прошла ежегодная церемония награждения главной премией журнала Elle Украина – Elle Style Awards 2017. Награды в этот вечер получили несколько украинских артистов.
В частности, удостоились этой награды: Маша Ефросинина, Дима Монатик, Ирина Данилевская, Анастасия Масюткина, Елизавета Скичко-Юрушева, Андре Тан, Елена Буренина и Наталья Листопад.
Кстати, впервые в этом году награды получили мужчины - победителем Elle Man Awards 2017 стал Алан Бадоев, также были отмечены Данила Подольский и Дмитрий Верховецкий.
"Фотограф года" – Денис Маноха, автор фотосессий для журнала Elle Украина. "Модель года" – Дарья Хлыстун.
"Герой светской хроники" – Андре Тан.
"Певец года" – Дмитрий Монатик.
"Дизайнер года" – украинский дизайнер Елена Буренина. "Style Influencer" – Анастасия Масюткина, автор и основатель бренда eatdresstravel.com
"Персональный стиль" – Маша Ефросинина, телеведущая, актриса, основатель и идейный вдохновитель благотворительного проекта Charity Weekend.
Добавим, что церемония Elle Style Awards прошла в одном из павильонов киностудии имени Довженко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная актриса Натали Портман выиграла израильскую премию "Генезис", также известную как "еврейская Нобелевская премия".