05:00 09.11.2017 | Культура | Новости
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Журнал Elle наградил звезд - главных героев уходящего года - ФОТО

В столице прошла ежегодная церемония награждения главной премией журнала Elle Украина – Elle Style Awards 2017. Награды в этот вечер получили несколько украинских артистов.

Журнал Elle наградил звезд - главных героев уходящего года - ФОТО

В частности, удостоились этой награды: Маша Ефросинина, Дима Монатик, Ирина Данилевская, Анастасия Масюткина, Елизавета Скичко-Юрушева, Андре Тан, Елена Буренина и Наталья Листопад.

Кстати, впервые в этом году награды получили мужчины - победителем Elle Man Awards 2017 стал Алан Бадоев, также были отмечены Данила Подольский и Дмитрий Верховецкий.

"Фотограф года" – Денис Маноха, автор фотосессий для журнала Elle Украина. "Модель года" – Дарья Хлыстун.

"Герой светской хроники" – Андре Тан.

"Певец года" – Дмитрий Монатик.

"Дизайнер года" – украинский дизайнер Елена Буренина. "Style Influencer" – Анастасия Масюткина, автор и основатель бренда eatdresstravel.com

"Персональный стиль" – Маша Ефросинина, телеведущая, актриса, основатель и идейный вдохновитель благотворительного проекта Charity Weekend.

Добавим, что церемония Elle Style Awards прошла в одном из павильонов киностудии имени Довженко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная актриса Натали Портман выиграла израильскую премию "Генезис", также известную как "еврейская Нобелевская премия".


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