Стали известны подробности смерти дочери Гурченко

Об этом всем рассказала дочь погибшей, Елена. Согласно ее словам, рано утром они вместе вышли из подъезда, чтобы потом поехать по своим делам. Обычно в этот период времени Мария Борисовна выгуливала свою собаку, но в этот раз решено было сделать это раньше.

По дороге дочери Гурченко стало плохо, она упала на асфальт между машинами. При этом соседка заявила, дочь Гурченко лежала с открытыми глазами, но не могла говорить. "Все подумали, что случился инсульт. Я вызвала "скорую", после чего уехала", - отметила она.

В свою очередь Елена вместе с двумя прохожими перенесли мать на лавочку. Однако к приезду врачей не успели - женщина скончалась через пять минут.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королева ушла из жизни на 59-м году жизни.