04:00 09.11.2017 | Культура | Новости
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Пять женщин заявили о домогательствах Полански

В Сети поговаривают о сексуальных домогательствах со стороны режиссера Романа Полански. На знаменнитость жалуются по меньшей мере пять женщин.

Пять женщин заявили о домогательствах Полански

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам жертв, они пострадали от неправомерных действие режиссера, будучи детьми. Якобы это произошло в конце 1960-х годах и в 1970-х годах.

Таким образом, общее число женщин, выступивших с обвинениями против Полански, достигло 10.

В данный момент сотудники правоохранительных органов выясняют все детали жалоб.

Напомним, как сообщзал ранее "УРА-Информ", сексуальные домогательства, которые десятки лет совершенно безнаказанно практиковал Харви Вайнштейн, были в Голливуде "секретом Полишинеля".

Актера Бена Аффлека тоже обвиняют в том, что он прикрывал Вайнштейна. "Несколько дней назад актриса Роуз Макгоуэн, одна из предполагаемых жертв продюсера, попросила Аффлека не защищать жертв, поскольку он "прекрасно знал" обычаи человека, которого еще два дня назад числил среди своих лучших друзей.


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