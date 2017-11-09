09:18 09.11.2017 | Культура | Новости
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Мелания и Дональд Трамп продемонстрировали свою любовь во время официального визита в Сеул - ФОТО

Американский глава государства Дональд Трамп и его супруга во время своего визита в Южную Корею вызвали своим поцелуем недовольство общественности. 

Мелания и Дональд Трамп продемонстрировали свою любовь во время официального визита в Сеул - ФОТО

Об этом передает Elle.

Как отмечаеся, супружескую пару встретил президент Мун Джэин вместо со своей женой. Так, когда президент США и его жена шли по красной дорожке, Трамп неожиданно для всех поцеловать Меланию.

Такой внезапный поступок президента США вызвал недовольство общественности, ведь на официальных приемах принято сдерживать чувства. В свою очередь Мелания Трамп, как ни в чем не бывало, продолжала обнимать мужа и приветствовала первую леди Кореи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп с супругой Меланией продолжили многолетнюю традицию празднования Хэллоуина в Белом доме. На лужайке у резиденции в Вашингтоне они раздали подарки детям, которые пришли в костюмах скелетов, полицейских, персонажей "Звездных войн" и динозавров.


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