Мелания и Дональд Трамп продемонстрировали свою любовь во время официального визита в Сеул - ФОТО

Об этом передает Elle.

Как отмечаеся, супружескую пару встретил президент Мун Джэин вместо со своей женой. Так, когда президент США и его жена шли по красной дорожке, Трамп неожиданно для всех поцеловать Меланию.

Такой внезапный поступок президента США вызвал недовольство общественности, ведь на официальных приемах принято сдерживать чувства. В свою очередь Мелания Трамп, как ни в чем не бывало, продолжала обнимать мужа и приветствовала первую леди Кореи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп с супругой Меланией продолжили многолетнюю традицию празднования Хэллоуина в Белом доме. На лужайке у резиденции в Вашингтоне они раздали подарки детям, которые пришли в костюмах скелетов, полицейских, персонажей "Звездных войн" и динозавров.