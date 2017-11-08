В Сирии за месяц в ходе боев погибли 435 мирных жителей

Об этом передает агентство Anadolu.

Отмечается, что удары российской авиации по Дейр-эз-Зору также унесли жизни 186 сирийцев, в том числе 65 детей и 20 женщин.

Кроме того, в этот период из-за атак союзников правительственной армии Башара Асада погибли еще 93 гражданских, а в результате операций международной коалиции в Ракке погибли 104 мирных жителя. В то же время атаки террористов "Исламского государства" унесли жизни 35 мирных граждан.

Вместе с тем по неизвестным причинам в Сирии были убиты 17 человек.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Сирии прогремел взрыв, не менее 75 беженцев погибли. Боевик подорвал заминированный автомобиль в центре для перемещенных лиц.