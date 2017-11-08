Ушел из жизни известный украинский актер Тарас Денисенко

Печальные новости сообщили в Министерство культуры на своей странице в Facebook.

"Министерство культуры выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Денисенко. Вечная память! О времени похорон и прощания будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, Тарас Денисенко - Член Национального союза кинематографистов Украины.

Актер сыграл более 30 ролей в полнометражных фильмах, таких как "Высокий перевал" (1982, Юрко), "Какие же мы были молодые" (1985. Приз СК Украины "За лучшую мужскую роль" на кинофестивале "Молодость—85"), "После войны" (2000, Германия-Украина), "Возвращение Мухтара" (т/с), "Седьмое небо" (2006), "Надежда как свидетельство жизни" (2007, Петр Семенов), "Мой мальчик" (2015).

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", актер Сергей Кудрявцев, известный по сериалам "Убойная сила" и "Ментовские войны", умер в Санкт-Петербурге в возрасте 56 лет. Отмечается, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой артист долгое время боролся, подробности не раскрываются.