Украинская певица стала лицом российского телеканала

Об этом сообщает Vikistars.

Как отмечается, украинская певица вместе со своими детьми на канале СТС будет проверять, какие страны в мире лучше всего подходят для отдыха с семьей.

На данный момент известно, что запланировано 10 выпусков шоу о путешествиях. В частности, каждый из них будет длиться по 25 минут. Однако, когда именно выйдет програма "Вокруг света во время декрета" на экраны – пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Анна Седокова в третий раз стала мамой. На этот раз у знаменитости родился сын. Мы родились. Спасибо вам огромное за поздравления, спасибо за бесконечные смс, письма с пожеланиями счастья, нам очень-очень приятно. Мы все вместе, только что поели и он уже уснул, а я решила вам написать. Мы вас очень любим", - подчеркнула певица.