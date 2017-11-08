14:50 08.11.2017 | Культура | Новости
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Украинская певица стала лицом российского телеканала

Популярная исполнительница из Украины Анна Седакова будет вести на российском канале шоу о путешествиях "Вокруг света во время декрета".

Украинская певица стала лицом российского телеканала

Об этом сообщает Vikistars.

Как отмечается, украинская певица вместе со своими детьми на канале СТС будет проверять, какие страны в мире лучше всего подходят для отдыха с семьей.

На данный момент известно, что запланировано 10 выпусков шоу о путешествиях. В частности, каждый из них будет длиться по 25 минут. Однако, когда именно выйдет програма "Вокруг света во время декрета" на экраны – пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Анна Седокова в третий раз стала мамой. На этот раз у знаменитости родился сын. Мы родились. Спасибо вам огромное за поздравления, спасибо за бесконечные смс, письма с пожеланиями счастья, нам очень-очень приятно. Мы все вместе, только что поели и он уже уснул, а я решила вам написать. Мы вас очень любим", - подчеркнула певица.


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