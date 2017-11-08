Натали Портман удостоена "еврейской Нобелевской премии"

Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, высокая награда в размере 1 млн долл. присуждается ежегодно. В частности, ее вручают тем, кто вдохновляет следующие поколения своими профессиональными достижениями и приверженностью еврейским ценностям.

В то же время сама знаменитость заявила, что она очень тронута таким признанием. "Я горжусь моими израильскими корнями и еврейским наследием", - подчеркнула актриса.

Напоследок Портман также рассказала, что потратит деньги на помощь женщинам в Израиле и за его пределами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международная федерация футбола определилась с именем победителя и получателя награды Ференца Пушкаша за лучший гол в этом сезоне.