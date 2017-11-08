14:20 08.11.2017 | Культура | Новости
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Натали Портман удостоена "еврейской Нобелевской премии"

Известная актриса Натали Портман выиграла израильскую премию "Генезис", также известную как "еврейская Нобелевская премия".

Натали Портман удостоена

Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, высокая награда в размере 1 млн долл. присуждается ежегодно. В частности, ее вручают тем, кто вдохновляет следующие поколения своими профессиональными достижениями и приверженностью еврейским ценностям.

В то же время сама знаменитость заявила, что она очень тронута таким признанием. "Я горжусь моими израильскими корнями и еврейским наследием", - подчеркнула актриса.

Напоследок Портман также рассказала, что потратит деньги на помощь женщинам в Израиле и за его пределами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Международная федерация футбола определилась с именем победителя и получателя награды Ференца Пушкаша за лучший гол в этом сезоне.


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