05:00 07.11.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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В фантастической ленте Бессона показали "украинских" астронавтов

Режиссер Люк Бессон представил Украину космической державой в фантастическом блокбастере "Валериан и город тысячи планет", премьера которого состоялась в июле.

В фантастической ленте Бессона показали

Пользователи соцсетей обнаружили у делегации космонавтов, появляющейся в одной из сцен, шевроны с украинским флагом, передают украинские СМИ.

Сцена, в которой украинская делегация прибывает на космическую станцию, показана в самом начале фильма. Помимо украинцев, там присутствуют представители других стран.

Известно, что премьера фильма Бессона состоялась в июле этого года.

В главных ролях в фильме снялись Дейн Дехан и Кара Делевинь. Лента рассказывает о приключениях космических спецагентов, ставших невольными участниками межгалактического заговора.

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