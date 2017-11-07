В фантастической ленте Бессона показали "украинских" астронавтов

Пользователи соцсетей обнаружили у делегации космонавтов, появляющейся в одной из сцен, шевроны с украинским флагом, передают украинские СМИ.

Сцена, в которой украинская делегация прибывает на космическую станцию, показана в самом начале фильма. Помимо украинцев, там присутствуют представители других стран.

Известно, что премьера фильма Бессона состоялась в июле этого года.

В главных ролях в фильме снялись Дейн Дехан и Кара Делевинь. Лента рассказывает о приключениях космических спецагентов, ставших невольными участниками межгалактического заговора.

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