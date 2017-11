Умер известный американский певец - ВИДЕО

Как сообщает газета ​Tennessean, смерть музыканта предшествовала длительная болезнь. Однако до сих пор точная причина смерти артиста пока устанавливается.

Добавим, что наибольшую известность Роберту Найту принесла композиция Everlasting Love, которая была выпущена в 1967 году. В 1973 году он попал в первую десятку в Великобритании с песней Love on a Mountain Top. А уже в следующих десятилетиях Роберт занимался химическими исследованиями.

Также такие песни, как Isn't It Lonely Together и Blessed Are The Lonely, в 1968 году попали в списки хит-парада ста наиболее популярных песен в США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", умер известный российский актер Дмитрий Марьянов. Актеру стало плохо, когда он отдыхал на даче с друзьями, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.