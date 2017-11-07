03:00 07.11.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
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Лада Дэнс и Авраам Руссо спели в террористической ДНР

Российские артисты Авраам Руссо и Лада Дэнс выступили в Луганске на праздничном концерте в честь Дня народного единства. Об этом сообщают украинские СМИ.

Лада Дэнс и Авраам Руссо спели в террористической ДНР

Концерт Денс и Руссо состоялся в Центре славянской культуры и длился три часа.

"Потрясающая публика! Очень жаль, что из-за войны страдают невинные люди. Я верю, что музыка и красота, доброта, единство спасут мир!" - заявила со сцены Лада Дэнс.

Певица также поздравила военнослужащих ЛНР с их профессиональным праздником, Днем военного разведчика, который отмечается, пятого ноября.

Кроме "ДНР", Лада Дэнс и Авраам Руссо также выступили в "ЛНР".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Верховная Рада установила штраф для организаторов концертов за участие в них российских исполнителей, въезд которым в Украину запрещен. За соответствующий законопроект проголосовали парламентарии 232 голосами во втором чтении и в целом.


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  • На днях в центре украинской столицы состоялись съемки первого совместного клипа известного российского исполнителя Авраама Руссо и украинской певицы Натальи Валевской.  Дебютную композицию под названием Красный и Черный для артистов написал один из самых звездных хитмейкеров - композитор Виктор Дробыш.  Режиссером видео стала успешный режиссер-клипмейкер Катя Царик. "Мне очень интересно работать с этим дуэтом, – призналась Царик. – Песня, которую написал Виктор Дробыш, получилась очень красивой и трогательной. Наташа и Авраам спели ее с такой страстью и нервом, что мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы ее донести зрителям. Конечно, это будет любовная история, но не просто любовная, а детективная и с серьезной драматургией". Съемки видео прошли в гостиннице Intercontinental, где любят останавливаться звезды мировой сцены, известные актеры и просто успешные люди. Также  специально для съемок были арендованы две шикарные машины Lamborghini.
 
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