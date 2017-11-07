Кинокомикс "Тор 3: Рагнарек" стал лидером проката США

Такие итоги значительно превысили ожидания создателей. К тому же, фильм всего за несколько дней собрал фактически столько же, сколько первая серия за все время проката, передает The Hollywood Reporter.

Что касается совокупных сборов киновселенной студии Marvel, то к настоящему моменту они уже успели превысить 13 миллиардов долларов. При этом пять миллиардов из этой суммы фильмы заработали в Северной Америке.

По оценкам экспертов, 56 процентов зрителей фильма "Тор 3: Рагнарек" - это мужчины, а 44 процента - женщины. В целом, зрительская аудитория оказалась старше 25 лет.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", украинский документальный фильм "Воздушные защитники" занял первое место на VIII Варшавском фестивале авиационных фильмов "FlyFilmFestival". Отметим, что конкурсный фестиваль длился с 26 по 28 октября. В частности, на нем были представлены обе части киноленты.