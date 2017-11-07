Харви Вайнштейна пожизненно исключили из Телевизионной академии США

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна пожизненно исключили из Академии телевизионных наук и искусств США.
Решение было принято в контексте большого скандала, связанного с обвинением продюсера в сексуальных домогательствах и насилии, передает агентство Associated Press.
Уточняется, что организация планирует пересмотреть кодекс поведения членов академии.
Отмечается, что академия защищает тех, кто высказывается против насилия в любых формах, и поддерживает тех, кто пострадал от этой проблемы.
Кстати, за годы своей работы Харви Вайнштейн получил 16 номинаций на премию "Эмми", которую вручает Телевизионная академия США.
Ранее о домогательствах со стороны Вайнштейна заявили около 60 женщин. Продюсер был исключён из американской и британской киноакадемий, а также из Гильдии продюсеров.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бюро гражданских прав в Нью-Йорке начало расследование в отношении компании Weinstein Company, которая основана замешанным в сексуальном скандале продюсером Харви Вайнштейном.