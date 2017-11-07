11:55 07.11.2017 | Культура | Новости
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Харви Вайнштейна пожизненно исключили из Телевизионной академии США

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна пожизненно исключили из Академии телевизионных наук и искусств США.

Харви Вайнштейна пожизненно исключили из Телевизионной академии США

Решение было принято в контексте большого скандала, связанного с обвинением продюсера в сексуальных домогательствах и насилии, передает агентство Associated Press.

Уточняется, что организация планирует пересмотреть кодекс поведения членов академии.

Отмечается, что академия защищает тех, кто высказывается против насилия в любых формах, и поддерживает тех, кто пострадал от этой проблемы.

Кстати, за годы своей работы Харви Вайнштейн получил 16 номинаций на премию "Эмми", которую вручает Телевизионная академия США.

Ранее о домогательствах со стороны Вайнштейна заявили около 60 женщин. Продюсер был исключён из американской и британской киноакадемий, а также из Гильдии продюсеров.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", бюро гражданских прав в Нью-Йорке начало расследование в отношении компании Weinstein Company, которая основана замешанным в сексуальном скандале продюсером Харви Вайнштейном.


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