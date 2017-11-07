Брэд Питт уверен, что новый брак не принесет счастья Анджелине Джоли

Об этом сообщает издание HollywoodLife.

"В мире нет такого мужчины, который бы подошел ей. Все потому, что она не умеет идти на компромиссы", - отметил Брэд. Вместе с тем Питт считает, что компромиссы – это самое главное в отношениях.

Также поговаривают о том, что бескомпромиссная бывшая жена Брэда Питта сейчас наслаждается любовью с влиятельным бизнесменом на два года моложе нее. При этом имя любовника Джоли пока неизвестно. Кроме того, в прессе уже даже начали обсуждать вероятную свадьбу влюбленных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для рекламы нового аромата одного из модных домов. Сообщается, что вырученные от рекламы средства звезда отправит на благотворительность.