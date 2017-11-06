12:58 06.11.2017 | Культура | Новости
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Надежда Мейхер анонсировала предстоящие гастроли в России - ФОТО

Популярная украинская исполнительница, экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер будет время от времени выступать в РФ. Так, артистка уже обнародовать афишу авторского музыкального спектакля Historia de un amor с ее участием.

Надежда Мейхер анонсировала предстоящие гастроли в России - ФОТО

Об этом стало известно из публикации артистки на ее странице в Instagram. В частности, Мейхер посетит Санкт-Петербург, Ярославль, Москву, а также Алма-Аты, Астану, Семей, Усть-Каменогорск, Караганду (Казахстан) и Бишкек (Киргизстан).

"Список городов, в которых пройдет музыкальный спектакль Historia de un amor. Билеты в "шапке" профиля! Я жду каждого!" – написала звезда.

На вопрос, почему певица не выступает в Киеве, Мейхер никак не отреагировала. Однако в сети ее поклонники отметили, что Надежда уже дважды в Украине представляла свой спектакль.

Кстати, совсем недавно она присутствовала на дне рождения своей подруги и коллеги Светланы Лободы в Москве. Известно также, что Надежда Мейхер длительное время живет в России. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", служба безопасности Украины выложила фотографию с момента выступления российской певицы Лолиты Милявской, которой власти Украины запретили въезд.


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