Надежда Мейхер анонсировала предстоящие гастроли в России - ФОТО

Об этом стало известно из публикации артистки на ее странице в Instagram. В частности, Мейхер посетит Санкт-Петербург, Ярославль, Москву, а также Алма-Аты, Астану, Семей, Усть-Каменогорск, Караганду (Казахстан) и Бишкек (Киргизстан).

"Список городов, в которых пройдет музыкальный спектакль Historia de un amor. Билеты в "шапке" профиля! Я жду каждого!" – написала звезда.

На вопрос, почему певица не выступает в Киеве, Мейхер никак не отреагировала. Однако в сети ее поклонники отметили, что Надежда уже дважды в Украине представляла свой спектакль.

Кстати, совсем недавно она присутствовала на дне рождения своей подруги и коллеги Светланы Лободы в Москве. Известно также, что Надежда Мейхер длительное время живет в России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", служба безопасности Украины выложила фотографию с момента выступления российской певицы Лолиты Милявской, которой власти Украины запретили въезд.