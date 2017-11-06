На конкурсе красоты среди пышных девушек Украину представит лейтенант полиции - ФОТО

Соответствующую информацию передает "КНКМедиа".

Отметим, что у 28-летней Виктории Щелко есть модельный опыт. Также девушка имеет пять высших образований и сейчас работает в правоохранительных органах Киева. Кроме того, конкурсантка имеет звание лейтенанта полиции.

По словам девушки, она раньше была намного стройнее. Однако после рождения дочери набрала несколько лишних киллограм, отметила Виктория.

"Сначала я отчаянно пыталась похудеть, а потом поняла, что стоит полюбить себя такой, какая она есть", — подчеркнула пышнотелая красотка.

Добавим, что международный конкурс красоты Miss Top of the World Plus Size 2017 состоится в Сингапуре и стартует он уже на следующей неделе. Участницы будут дефилировать в купальниках, петь и одолевать интеллектуальные конкурсы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обладательница титула "Королева Украины-2017", украинка Снежана Танчук на международном конкурсе красоты Miss Grand International-2017 произнесла трогательную речь, которая касалась конфликта на востоке Украины.