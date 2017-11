На конкурсе красоты среди пышных девушек Украину представит лейтенант полиции - ФОТО

В конкурсе красоты между моделями plus-size — Miss Top of the World Plus Size 2017 будет соревноватся пышнотелая украинка. На этот конкурс съедутся красивые пышки со всего мира.

Соответствующую информацию передает "КНКМедиа". Отметим, что у 28-летней Виктории Щелко есть модельный опыт. Также девушка имеет пять высших образований и сейчас работает в правоохранительных органах Киева. Кроме того, конкурсантка имеет звание лейтенанта полиции. По словам девушки, она раньше была намного стройнее. Однако после рождения дочери набрала несколько лишних киллограм, отметила Виктория. "Сначала я отчаянно пыталась похудеть, а потом поняла, что стоит полюбить себя такой, какая она есть", — подчеркнула пышнотелая красотка. Добавим, что международный конкурс красоты Miss Top of the World Plus Size 2017 состоится в Сингапуре и стартует он уже на следующей неделе. Участницы будут дефилировать в купальниках, петь и одолевать интеллектуальные конкурсы. Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обладательница титула "Королева Украины-2017", украинка Снежана Танчук на международном конкурсе красоты Miss Grand International-2017 произнесла трогательную речь, которая касалась конфликта на востоке Украины.