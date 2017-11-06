10:58 06.11.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
100178237:labazovych

На конкурсе красоты среди пышных девушек Украину представит лейтенант полиции - ФОТО

В конкурсе красоты между моделями plus-size — Miss Top of the World Plus Size 2017 будет соревноватся пышнотелая украинка. На этот конкурс съедутся красивые пышки со всего мира.

На конкурсе красоты среди пышных девушек Украину представит лейтенант полиции - ФОТО

Соответствующую информацию передает "КНКМедиа".

Отметим, что у 28-летней Виктории Щелко есть модельный опыт. Также девушка имеет пять высших образований и сейчас работает в правоохранительных органах Киева. Кроме того, конкурсантка имеет звание лейтенанта полиции.

По словам девушки, она раньше была намного стройнее. Однако после рождения дочери набрала несколько лишних киллограм, отметила Виктория.

"Сначала я отчаянно пыталась похудеть, а потом поняла, что стоит полюбить себя такой, какая она есть", — подчеркнула пышнотелая красотка.

Добавим, что международный конкурс красоты Miss Top of the World Plus Size 2017 состоится в Сингапуре и стартует он уже на следующей неделе. Участницы будут дефилировать в купальниках, петь и одолевать интеллектуальные конкурсы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обладательница титула "Королева Украины-2017", украинка Снежана Танчук на международном конкурсе красоты Miss Grand International-2017 произнесла трогательную речь, которая касалась конфликта на востоке Украины.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив