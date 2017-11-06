16:18 06.11.2017 | Культура | Новости
100178286:labazovych

Forbes назвал самый кассовый супергеройский фильм

Известный журнал Forbes назвал самый кассовый фильм о супергерое. Так, лидером рейтинга оказалась кинолента "Чудо-женщина", посвященная персонажу DC Comics.

Forbes назвал самый кассовый супергеройский фильм

Как сообщает news.eizvestia.com, главную роль в картине сыграла актриса Галь Гадот.

Прокат киноленты "Чудо-женщина" принес его создателям около 821,74 млн. долларов. В то время, как фильм "Человек-паука" заработал на мировых сборах 821,7 млн. долларов.

Добавим, что "Чудо-женщина" вышла на широкий экран в мае 2017 года. При этом режиссером картины выступила Пэтти Дженкинс, ранее снявшая картины "Пять" и "Монстр".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский документальный фильм "Воздушные защитники" занял первое место на VIII Варшавском фестивале авиационных фильмов "FlyFilmFestival".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив