70-летняя Нина Матвиенко снялась в "интересной" фотосессии - ФОТО

По словам артистки, она так хорошо выглядит, поскольку очень счастливая женщина.

"Чтобы быть счастливым, нужно научиться прощать. Если тебе сделали плохо, навредили – отпусти. От того, что будешь держать обиду внутри, хуже будет только тебе", - отметила Матвиенко.

Также звезда рассказала, что очень любит свои длинные волосы и не планирует их обрезать. При этом она добавила, что особо спортом не занималась, однако всегда много работала. Таким образом, вместо фитнеса у нее были постоянные репетиции, гастроли и концерты.

"У меня в семье все женщины имеют красивую от природы кожу и сильные волосы", – рассказала Матвиенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голос, покоривший миллионы сердец, примет участие в музыкальном шоу – "Битва оркестров" в "Октябрьском дворце". На сцену вместе Ниной Митрофановной выйдут два оркестра – Национальный академический оркестр народных инструментов "НАОНИ" под руководством Виктора Гуцала (музыканты открывали в этом году конкурс "Евровидения") и государственный академический эстрадно-симфонический оркестр "ДАЕСО".