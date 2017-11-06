16:50 06.11.2017 | Культура | Новости     Новости Украины
100178289:labazovych

70-летняя Нина Матвиенко снялась в "интересной" фотосессии - ФОТО

Народная артистка Украины Нина Матвиенко сдела себе подарок на 70-летие, снявшись в стильной фотосессии для издания JS.

70-летняя Нина Матвиенко снялась в

По словам артистки, она так хорошо выглядит, поскольку очень счастливая женщина. 

"Чтобы быть счастливым, нужно научиться прощать. Если тебе сделали плохо, навредили – отпусти. От того, что будешь держать обиду внутри, хуже будет только тебе", - отметила Матвиенко.

Также звезда рассказала, что очень любит свои длинные волосы и не планирует их обрезать. При этом она добавила, что особо спортом не занималась, однако всегда много работала. Таким образом, вместо фитнеса у нее были постоянные репетиции, гастроли и концерты.

"У меня в семье все женщины имеют красивую от природы кожу и сильные волосы", – рассказала Матвиенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голос, покоривший миллионы сердец, примет участие в музыкальном шоу – "Битва оркестров" в "Октябрьском дворце". На сцену вместе Ниной Митрофановной выйдут два оркестра – Национальный академический оркестр народных инструментов "НАОНИ" под руководством Виктора Гуцала (музыканты открывали в этом году конкурс "Евровидения") и государственный академический эстрадно-симфонический оркестр "ДАЕСО".


Читайте также:

  • Киевский городской голова подписал приказ о присвоении звания почетных граждан столицы двум украинским певицам.

  • Известная украинская певица, а также победительница "Евровидения 2017" Джамала на днях вышла замуж. В связи с этим она вместе со своим супругом Бекиром Сулеймановым выразили благодарность свом родным, близким и поклонникам за искренние поздравления.

  • Майли не просто обнажилась на этих фотографиях для Vogue Germany March 2014, но и сыграла образ Мэрилин Монро. Возможно, это полунамек-полунадежда – ведь легендарная Мэрилин в молодые годы тоже позировала обнаженной, и это нисколько не помешало ей стать одной из самых известных женщин нашего времени.
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив