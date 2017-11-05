Спейси отстранен от съемок в "Карточном домике"

Сообщается, что компания-заказчик Netflix решила провести дополнительный кастинг на новую роль в популярном сериале, что может быть связано с изменением формата сценария или предпочтений телезрителя, однако Спейси в роли Фрэнка Андервуда мы больше не увидим.

В свою очередь, карьера актера пошла на упадок после того как Media Rights Capital решила отстранить актера от съемок в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Аналогичные действия совершила и Netflix, даже не смотря на то, что режиссер уговаривал руководство компании оставить актера и подыскать ему новое актерское амплуа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно с голливудским актером Кевином Спейси, который стал фигурантом секс-скандала, отказались работать его представитель и агентство.