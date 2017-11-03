В Москве умер приемный сын Эльдара Рязанова

Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Как отмечается, известный продюсер умер еще во вторник, 31 октября в своей собственной квартире. Тело мужчины обнаружила его супруга, которая пришла в квартиру и увидела незапертую дверь. Прибывшие на место медики констатировали, что Бердюгин умер от сердечного приступа.

В свою очереду супруга Бердюгина утверждает, что ее муж никогда не жаловался на проблемы с сердцем, однако в последнее время переживал из-за готовящейся выставки в честь Рязанова.

В ведомстве также говорится, что само отпевание пройдет сегодня в храме Всех Святых на Соколе, а прощание и похороны на Троекуровском кладбище.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", умер британский художник Джон Молло, создавший костюм Дарта Вейдера для фантастической саги "Звездные войны".