Умер режиссер Вадим Костроменко

Режиссер Одесской киностудии, заслуженный деятель искусств Украинской ССР, обладатель орденов Трудового Красного знамени, Дружбы народов и "За заслуги" III степени Вадим Костроменко ушел из жизни на 84-м году.
Об этой трагедии сообщило одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины, отмечается что в последнее время режиссер был тяжело болен.
Известными режиссерскими работами Вадима Костроменко стали фильмы "Квартет Гварнери" (1978 год) и "Секретный фарватер" (1986 год). Он также был автором книг "В кадре и за кадром", "Очерки истории Одесской киностудии".
Мастер также составил каталог одесских фильмов, начиная с немого кино и заканчивая ХХI веком.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", актер Сергей Кудрявцев, известный по сериалам "Убойная сила" и "Ментовские войны", умер в Санкт-Петербурге в возрасте 56 лет. Отмечается, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой артист долгое время боролся, подробности не раскрываются. Церемония прощания с актером пройдет в театре Ленсовета, которому он служил.