Умер режиссер Вадим Костроменко

Об этой трагедии сообщило одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины, отмечается что в последнее время режиссер был тяжело болен.

Известными режиссерскими работами Вадима Костроменко стали фильмы "Квартет Гварнери" (1978 год) и "Секретный фарватер" (1986 год). Он также был автором книг "В кадре и за кадром", "Очерки истории Одесской киностудии".

Мастер также составил каталог одесских фильмов, начиная с немого кино и заканчивая ХХI веком.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", актер Сергей Кудрявцев, известный по сериалам "Убойная сила" и "Ментовские войны", умер в Санкт-Петербурге в возрасте 56 лет. Отмечается, что причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой артист долгое время боролся, подробности не раскрываются. Церемония прощания с актером пройдет в театре Ленсовета, которому он служил.