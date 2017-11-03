Леди Гага обручилась со своим возлюбленным-агентом

Об этом сообщают в Us Weekly.

По информации информации, жених звезды Кристен Карина попросил разрешения жениться у отца Гаги на что получив позитивный ответ. В свою очередь певица США долго не раздумывая также приняла предложение руки и сердца от своего избранника.

Сейчас влюбленные не спешат со свадьбой, поскольку они сосредоточены на состоянии здоровья певицы.

Поп-дива страдает от фибромиалгии — хронического заболевания, сопровождающегося болью по всему телу, усталостью, нарушением сна и депрессией. К примеру, недавно из-за плохого самочувствия Гага попала в больницу и отменила запланированные концерты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный музыкант и продюсер Константин Меладзе наконец-то рассказал о своих отношениях с экс-участницей группы ВИА Гра Верой Брежневой. Так, в эфире шоу "Судьба человека" он поведал публику о том, какой была его тайная свадьба с артисткой в Италии.